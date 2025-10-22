Главные новости к вечеру 22 октября 2025 года

Путин провел тренировку ядерных сил
Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены пуски ракет «Ярс» и «Синева», а также крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС.
В Сербии террорист напал на сторонников Вучича
Мужчина устроил стрельбу и поджег палатку недалеко от парламента в Белграде. Призидент Сербии Александр Вучич заявил, что стрелявший пытался осуществить теракт по политическим мотивам.
Британия вывела из-под санкций две «дочки» «Роснефти»
Под исключения попали компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Генеральная лицензия действует до 22 октября 2027 года.
Осужденный на 13 лет экс-замглавы Минобороны Иванов захотел на СВО
По словам адвоката, бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов готов отправиться в зону СВО и выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения.
ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам
Российские военные в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны.