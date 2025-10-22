Ричмонд
Главные новости к вечеру 22 октября 2025 года

Дайджест главных новостей к вечеру 22 октября 2025. Что произошло в России и мире — ключевые события дня.

Путин провел тренировку ядерных сил

Источник: Пресс-служба Президента России

Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических ядерных сил, в ходе которой были выполнены пуски ракет «Ярс» и «Синева», а также крылатых ракет с самолетов Ту‑95МС.

В Сербии террорист напал на сторонников Вучича

Источник: Reuters

Мужчина устроил стрельбу и поджег палатку недалеко от парламента в Белграде. Призидент Сербии Александр Вучич заявил, что стрелявший пытался осуществить теракт по политическим мотивам.

Британия вывела из-под санкций две «дочки» «Роснефти»

Источник: Reuters

Под исключения попали компании Rosneft Deutschland и RN Refining & Marketing. Генеральная лицензия действует до 22 октября 2027 года.

Осужденный на 13 лет экс-замглавы Минобороны Иванов захотел на СВО

Источник: РИА "Новости"

По словам адвоката, бывший замглавы Минобороны России Тимур Иванов готов отправиться в зону СВО и выполнять боевые задачи в составе любого штурмового подразделения.

ВС РФ нанесли массированный удар по украинским энергообъектам

Источник: РИА "Новости"

Российские военные в ответ на атаки на гражданскую инфраструктуру нанесли массированный удар по энергообъектам, питающим предприятия ВПК Украины, сообщило Минобороны.

