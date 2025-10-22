Стекольный завод в Нижегородской области внедрит бережливые технологии

Компания расположена в городе Бор и специализируется на производстве полированного и автомобильного стекла, а также на оснащении автостекла установочным оборудованием и различными системами. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, завод стал девятым предприятием муниципалитета, присоединившимся к федеральному проекту по производительности труда.