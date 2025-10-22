Стекольный завод в Нижегородской области внедрит бережливые технологии

Борский стекольный завод в Нижегородской области стал 300-м участником федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» в регионе. На предприятии планируют оптимизировать рабочие процессы и внедрить бережливые технологии, сообщили в пресс-службе областного правительства.
Компания расположена в городе Бор и специализируется на производстве полированного и автомобильного стекла, а также на оснащении автостекла установочным оборудованием и различными системами. По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, завод стал девятым предприятием муниципалитета, присоединившимся к федеральному проекту по производительности труда.
«В течение полугода специалисты регионального центра компетенций будут сопровождать работу предприятия: проведут анализ процессов, определят пилотный поток и ключевые проблемные зоны», — рассказал министр, добавив, что параллельно будет вестись обучение сотрудников предприятия основам бережливого производства.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.