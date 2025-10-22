В Пскове выбрали финалиста программы «Серебряный старт»

Победительницей стала Вера Горина с проектом «Цифровые технологии для старшего поколения “Шаг навстречу”». Этот проект направлен на обучение людей «серебряного возраста» в области цифрового знания. Вера Горина получила сертификат на грант в размере 150 тыс. рублей. Второе место поделили две участницы — Татьяна Васильева с проектом «Интернет-Эко-Ателье “Перешей-ка”» и Алла Фомченко с проектом «Куклы как ароматерапия». Третье место завоевал проект Марины Михайловой «И снесла им курочка яичко…». В дальнейшем состоится федеральный этап программы «Серебряный старт», где будут представлены финалисты со всей России.