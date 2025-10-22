В Пскове выбрали финалиста программы «Серебряный старт»

Победителя регионального этапа грантовой программы «Серебряный старт» выбрали в Пскове в центре «Мой бизнес». Конкурс реализуется по национальному проекту «Эффективная и конкурентная экономика» и направлена на помощь людям старше 60 лет в открытии собственного дела, сообщили в управлении информационной политики правительства региона.
На заключительной встрече участники представили свои бизнес-идеи, которые генерировали в течение всего образовательного тренинга. Активную помощь в составлении презентации оказали студенты-волонтеры института права, экономики и управления Псковского государственного университета. Одни бизнес-проекты носили образовательный, патриотический, познавательный и исторический характеры, другие были направлены на развитие творчества. Экспертное жюри оценило экономическую обоснованность, оригинальность и социальную значимость бизнес-проектов. Членами жюри были партнеры программы и представители общественных объединений.
Победительницей стала Вера Горина с проектом «Цифровые технологии для старшего поколения “Шаг навстречу”». Этот проект направлен на обучение людей «серебряного возраста» в области цифрового знания. Вера Горина получила сертификат на грант в размере 150 тыс. рублей. Второе место поделили две участницы — Татьяна Васильева с проектом «Интернет-Эко-Ателье “Перешей-ка”» и Алла Фомченко с проектом «Куклы как ароматерапия». Третье место завоевал проект Марины Михайловой «И снесла им курочка яичко…». В дальнейшем состоится федеральный этап программы «Серебряный старт», где будут представлены финалисты со всей России.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.