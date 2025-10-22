Ричмонд
Капремонт моста через реку Ергу завершают в Поморье

Сейчас специалисты устанавливают барьерные ограждения.

Мост через реку Ергу заканчивают ремонтировать в Верхнетоемском округе Архангельской области на 26-м км автодороги Верхняя Тойма — Тимошино. Работы ведутся в ходе реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта.

Протяженность моста более 105 м. Объект готов уже более чем на 95%. Сейчас специалисты завершают установку барьерных и перильных ограждений, а также делают элементы водоотвода. В ближайшие дни планируется запустить движение по обновленному мосту и приступить к разборке временного объезда. Ввести объект в эксплуатацию намерены до конца ноября.

Отметим, что капитальный ремонт моста начали в конце января этого года. До этого сооружение находилось в предаварийном состоянии. Рабочие заменили деревянные опоры переправы на железобетонные и уложили новое полотно.

«Это позволит увеличить грузоподъемность объекта в соответствии с современными требованиями. Мост через Ергу играет важную роль для жителей Верхнетоемского округа, обеспечивая транспортную связь ряда населенных пунктов с административным центром. Кроме того, сооружение является частью туристического маршрута», — отметил министр транспорта Архангельской области Сергей Роднев.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.