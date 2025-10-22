Капремонт моста через реку Ергу завершают в Поморье

Протяженность моста более 105 м. Объект готов уже более чем на 95%. Сейчас специалисты завершают установку барьерных и перильных ограждений, а также делают элементы водоотвода. В ближайшие дни планируется запустить движение по обновленному мосту и приступить к разборке временного объезда. Ввести объект в эксплуатацию намерены до конца ноября.