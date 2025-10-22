Жительница Башкирии обвиняется в незаконном получении детского пособия

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в 2023 году местная жительница была ограничена в родительских правах на своего 13-летнего сына по решению суда. Несмотря на это, женщина, утаив данную информацию, подала заявление на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Уполномоченный орган удовлетворил ее просьбу и назначил выплаты в размере прожиточного минимума, который тогда превышал 13 тысяч рублей.