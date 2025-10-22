Ричмонд
Жительница Башкирии обвиняется в незаконном получении детского пособия

В Башкирии возбудили дело о мошенничестве с выплатами на ребенка.

Источник: Комсомольская правда

В Зианчуринском районе Башкирии возбуждено уголовное дело по факту незаконного получения пособия на ребенка. Поводом послужила проверка, проведенная местной прокуратурой.

В ходе надзорных мероприятий выяснилось, что в 2023 году местная жительница была ограничена в родительских правах на своего 13-летнего сына по решению суда. Несмотря на это, женщина, утаив данную информацию, подала заявление на получение ежемесячного пособия по уходу за ребенком. Уполномоченный орган удовлетворил ее просьбу и назначил выплаты в размере прожиточного минимума, который тогда превышал 13 тысяч рублей.

С сентября 2024 года по май 2025 года общая сумма незаконно полученных средств составила более 113 тысяч рублей, которые женщина использовала по своему усмотрению. При этом фактически подросток проживал вместе с бабушкой и находился на ее попечении.

Прокуратура передала материалы проверки в следственные органы, после чего было возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве при получении социальных выплат. Надзорное ведомство продолжает контролировать ход расследования.

