40,4 млн рублей направят на искусственный вызов осадков в Ростовской области

В Ростовской области на принудительный вызов осадков планируют направить 40,4 млн рублей. Об этом говорится в распоряжении о перераспределении бюджетных средств от 13 октября 2025 года. Документ опубликован на сайте донского правительства.
Речь идет о тратах «на оказание услуг по активному воздействию на облака с целью искусственного увеличения осадков».
Ранее власти поясняли, что климатическая технология необходима для повышения урожайности. Ростовская область готова впервые применить подобные системы, и это потребуется сделать, если засушливость сохранится. Параллельно ведется работа по рациональному использованию ресурсов для снижения потерь воды.
Напомним, регион уже второй год подряд сталкивается с климатическими угрозами. По данным донского правительства, в 2025 году из-за засухи и заморозков аграрии собрали на 30% меньше урожая, чем в прошлом году.
