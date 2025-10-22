В Южно-Сахалинске прошел фестиваль спорта среди людей с ОВЗ

Региональный фестиваль спорта среди людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья прошел с 10 по 13 октября в учебно-тренировочном центре «Восток» города Южно-Сахалинска. Его организовали в ходе реализации госпрограммы «Спорт России», сообщили в отделе культуры, спорта и молодежной политики администрации Невельского городского округа Сахалинской области.
В мероприятии участвовали 132 спортсмена из 11 муниципальных образований региона и 2 команды Южно-Сахалинска. Каждый мог выбрать две дисциплины: настольный теннис, дартс, адаптивная бочча, плавание на 25 м и бадминтон.
По итогам фестиваля в общекомандном зачете первое место заняла команда Корсаковского муниципального образования, набравшая 824 балла. Второе место заняли спортсмены Холмского района с 717 очками. Замыкает тройку призеров команда из Долинска, у которой 661 балл. Также в число сильнейших вошли сборные Поронайского, Углегорского муниципальных округов и городского округа Южно-Сахалинск.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.