В Якшур-Бодьинском районе Удмуртии высадили 6000 елей

Участники Всероссийской акции «Сохраним лес», которая прошла в Удмуртской Республике на территории Якшур-Бодьинского лесничества, высадили 6 тыс. саженцев елей. Мероприятие организовали в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации района.
Высадку растений провели близ деревни Выжоил. В акции приняли участие около 150 человек, включая волонтеров и представителей различных организаций из Якшур-Бодьинского района и Ижевска. Они высаживали деревья на площади в 3 га.
Отметим, что в этом году акция посвящена 80-й годовщине Великой Победы. Она служит не только восстановлению природного богатства, но и сохранению живой памяти о каждом, кто погиб в годы Великой Отечественной войны.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.