Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На СВО погиб 28-летний омич Сергей Колчанов — у него остались две маленькие дочери

В Москаленском районе проводили в последний путь ефрейтора стрелковой роты.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня в Москаленском районе прошли похороны Сергея Колчанова, погибшего при исполнении боевой задачи на СВО. Ему было всего 28 лет.

Сергей родился 12 октября 1996 года в селе Москаленки, позже переехал в Омск, где окончил техникум по специальности «электромонтер». До службы в армии он работал в пожарной части МЧС в Нефтеюганском районе.

Когда именно он заключил контракт с Министерством обороны, не уточняется, однако известно, что на СВО он проходил службу в звании ефрейтора стрелковой роты. Трагедия произошла 7 октября 2025 года.

У погибшего военнослужащего остались две маленькие дочери.

Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Сергея Колчанова.