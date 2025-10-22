На СВО погиб 28-летний омич Сергей Колчанов — у него остались две маленькие дочери

Сегодня в Москаленском районе прошли похороны Сергея Колчанова, погибшего при исполнении боевой задачи на СВО. Ему было всего 28 лет.
Сергей родился 12 октября 1996 года в селе Москаленки, позже переехал в Омск, где окончил техникум по специальности «электромонтер». До службы в армии он работал в пожарной части МЧС в Нефтеюганском районе.
Когда именно он заключил контракт с Министерством обороны, не уточняется, однако известно, что на СВО он проходил службу в звании ефрейтора стрелковой роты. Трагедия произошла 7 октября 2025 года.
У погибшего военнослужащего остались две маленькие дочери.
Редакция «КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Сергея Колчанова.