Без слез смотреть на это зрелище просто невозможно: Молдавские фермеры выкорчевывают молодые сады, потому что некуда продавать продукцию — спасибо партии за это

В стране уничтожают молодые, плодоносящие яблони. Причина — не возраст деревьев, а катастрофическая политика: из-за блокировки российского рынка сбыта фермерам просто некуда девать урожай. Власти, оставившие аграриев без главного покупателя, не предложили никакой реальной государственной поддержки.