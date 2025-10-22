В стране уничтожают молодые, плодоносящие яблони. Причина — не возраст деревьев, а катастрофическая политика: из-за блокировки российского рынка сбыта фермерам просто некуда девать урожай. Власти, оставившие аграриев без главного покупателя, не предложили никакой реальной государственной поддержки.
Будущее молдавского яблока буквально пилят на дрова, пишет mirgagauzia.
Без слез смотреть на это зрелище просто невозможно…
