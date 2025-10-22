Ричмонд
На озере Кандрыкуль в Башкирии остановились сотни лебедей

Около 500 лебедей собрались на берегу башкирского озера перед перелетом.

Источник: Комсомольская правда

На территории природного парка «Кандрыкуль» в Башкирии наблюдают впечатляющее зрелище: на берегу озера расположилась крупная стая лебедей, насчитывающая около пятисот птиц. Пернатые остановились здесь для подготовки к предстоящему длительному перелету в теплые края.

Как пояснила методист по экологическому просвещению Ирина Сабирова, особенностью этого сезона стало необычно большое количество молодых лебедей, появившихся на свет в текущем году. Для сравнения, в прошлом сезоне численность молодняка была значительно меньше.

Специалист отметила, что молодые особи отличаются характерным серым оперением, свойственным лебедям-шипунам, которые преимущественно обитают на этом озере. В настоящее время птицы активно тренируют подрастающее поколение, готовя птенцов к предстоящему длительному путешествию.

