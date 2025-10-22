Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава Администрации президента Крутой сказал, что чиновники должны делать во внерабочее время

Крутой сказал, что чиновники должны делать в внерабочее время.

Источник: Комсомольская правда

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что чиновники должны делать во внерабочее время. Об этом Крутой, слова которого приводит телеграм-канал «Пул Первого», рассказал после того, как представил Александру Лукашенко доклад, часть которого касалась информационной сферы.

Крутой подчеркнул, что часть доклада касалась практики проведения чиновниками совещаний, которые, в соответствии с Директивой № 11, «должны перенести с рабочего времени на выходные дни либо после работы».

Глава Администрации президента отметил, что видит в этом направлении определенную положительную динамику.

— Перенос всех совещаний, коллегий, исполкомов должен произойти на выходные дни для того, чтобы в обычное время не отвлекаться от своих прямых профессиональных обязанностей, — цитирует Крутого названный источник.

Дмитрий Крутой также акцентировал внимание на том, что должностные лица предупреждены «о персональной ответственности за отвлечение министров по непрофильным мероприятиям».

Ранее мы писали о том, что в Минске переименовали сразу 46 остановок общественного транспорта (тут пишем обо всем этом). Рассказывали мы и о том, что в ГАИ рассказали про обновленные в соответствии с ПДД правилами регистрации электротранспорта в Беларуси (вот тут про все тонкости и нюансы).

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше