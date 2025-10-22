Глава Администрации президента Крутой сказал, что чиновники должны делать во внерабочее время

Глава Администрации президента Дмитрий Крутой сказал, что чиновники должны делать во внерабочее время. Об этом Крутой, слова которого приводит телеграм-канал «Пул Первого», рассказал после того, как представил Александру Лукашенко доклад, часть которого касалась информационной сферы.
Крутой подчеркнул, что часть доклада касалась практики проведения чиновниками совещаний, которые, в соответствии с Директивой № 11, «должны перенести с рабочего времени на выходные дни либо после работы».
Глава Администрации президента отметил, что видит в этом направлении определенную положительную динамику.
— Перенос всех совещаний, коллегий, исполкомов должен произойти на выходные дни для того, чтобы в обычное время не отвлекаться от своих прямых профессиональных обязанностей, — цитирует Крутого названный источник.
Дмитрий Крутой также акцентировал внимание на том, что должностные лица предупреждены «о персональной ответственности за отвлечение министров по непрофильным мероприятиям».
