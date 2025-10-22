Ричмонд
Володин поинтересовался, входят ли устрицы в рацион депутатов Госдумы

Володин поднял вопрос о необходимости льготного налогообложения устриц.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался, входят ли устрицы в рацион питания депутатов палаты парламента, а также поднял вопрос о необходимости льготного налогообложения этого деликатеса.

Госдума в среду рассматривает в первом чтении правительственный проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Данный вопрос возник в ходе обсуждения темы о льготах и налогах на сверхдоходы.

«Вот у нас, допустим, рыбопродукты облагаются по льготной шкале, так? Так. Но они разные все. Устрицы идут как детское питание по налогообложению. Коллеги, но это не продукт массового потребления. У кого в рационе устрицы? Руки поднимите. Смеемся? Правильно. Почему? А потому что тот, кто, как правило, их полюбил, может и платить другую цену за них. Вот такой подход должен быть. И когда речь идет о налогообложении сверхдоходов, скорее всего, все согласятся с налогообложением не льготным и этого продукта», — сказал Володин в ходе пленарного заседания Госдумы.

Он также обратил внимание, что министр финансов РФ Антон Силуанов «записывает про устрицы».

