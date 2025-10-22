Совместные замеры помогли сузить «коридор масс» нейтрино

Совместные замеры, проведенные установками T2K и NOvA, помогли физикам в несколько раз сузить погрешность в замерах самой «большой» разницы между массами нейтрино и снизить ее до уровня в два процента. Как отмечают ученые, это пока не позволяет сказать, какая из двух теорий является корректной, однако теперь у физиков есть свидетельства того, что если вторая концепция ближе к истине, то это укажет на существование «новой физики» и наличие различий в свойствах материи и антиматерии.