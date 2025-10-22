Ричмонд
Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету

Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по своим будущим предметам.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 22 окт — РИА Новости. Поступающих в российские педагогические вузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету, который они планируют преподавать, сообщили РИА Новости в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать только при проведении приемной кампании 2027/28 учебного года. Следующая приемная кампания 2026/27 учебного года на педагогические направления подготовки пройдет без изменений, то есть по действующему перечню», — говорится в сообщении.

Как уточнили в Минобрнауки, изменения затронут направление подготовки «Педагогическое образование» в части установления в качестве обязательных вступительных испытаний ЕГЭ, соответствующих профилям подготовки школьных учителей.

Так, абитуриент, планирующий получить специальность учителя физики, должен будет для поступления в обязательном порядке сдавать ЕГЭ по физике.

«Исходим из того, что глубокое знание собственного предмета является принципиально важным для будущего педагога», — заключили в министерстве.