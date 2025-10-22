Поступающих в педвузы хотят обязать сдавать ЕГЭ по профильному предмету

«Изменения вступят в силу с 1 сентября 2026 года и начнут действовать только при проведении приемной кампании 2027/28 учебного года. Следующая приемная кампания 2026/27 учебного года на педагогические направления подготовки пройдет без изменений, то есть по действующему перечню», — говорится в сообщении.