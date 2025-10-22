В подмосковном Наро-Фоминске в декабре откроют обновленную библиотеку

Особое внимание при оформлении уделяют культурным кодам Наро‑Фоминска — в экспозициях и оформлении будут отражены дача Якунчиковых, связи с А. П. Чеховым и творчество М. Якунчиковой. Через панно, постеры и выставки посетители смогут познакомиться с наследием наро‑фоминской ткацкой фабрики, а также с прошлым и настоящим края. Кроме того, в библиотеке готовится специальная экспозиция, приуроченная к 100‑летию города. По словам организаторов, работы находятся на финальной стадии, и уже в декабре «Книгополис» откроет двери для горожан.