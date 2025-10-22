В подмосковном Наро-Фоминске в декабре откроют обновленную библиотеку

Центральную библиотеку Наро-Фоминска откроют в декабре после ремонта по нацпроекту «Семья». Об этом сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области.
Библиотеку модернизируют в «Книгополис», который будет представлять собой современное общественное пространство для чтения, работы и семейного отдыха. На двух этажах учреждения уже смонтировано новое освещение, продолжается установка стеллажей с книгами и интерактивного оборудования, а также обустройство рабочих зон.
Особое внимание при оформлении уделяют культурным кодам Наро‑Фоминска — в экспозициях и оформлении будут отражены дача Якунчиковых, связи с А. П. Чеховым и творчество М. Якунчиковой. Через панно, постеры и выставки посетители смогут познакомиться с наследием наро‑фоминской ткацкой фабрики, а также с прошлым и настоящим края. Кроме того, в библиотеке готовится специальная экспозиция, приуроченная к 100‑летию города. По словам организаторов, работы находятся на финальной стадии, и уже в декабре «Книгополис» откроет двери для горожан.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.