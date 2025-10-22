Педагоги Усть-Лабинского района Кубани получили награды за наставничество

Три педагога из Усть-Лабинского района Краснодарского края стали призерами и лауреатами регионального конкурса «Лучшие практики наставничества», организованного в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Об этом сообщили в управлении образованием районной администрации.
Из 13 участников в число лауреатов вошли преподаватель физики и математики из школы № 23 Елена Фоминова и учитель математики школы № 7 Наталья Петренко. Также призером стала учитель русского языка и литературы гимназии № 5 Ирина Китаева.
По словам педагогов, участие в конкурсе стало возможностью поделиться своим профессиональным опытом и инновационными методиками, направленными на развитие наставнических практик среди молодых коллег.
«Для меня участие в таком конкурсе было настоящим испытанием, которое позволило глубже осознать значимость наставнической роли преподавателя, особенно в работе с молодыми специалистами, которые только начинают свою карьеру», — поделилась Ирина Китаева.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.