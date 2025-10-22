В Смоленской области благоустроят 50 дворовых и 35 общественных территорий

Благоустройство 50 дворовых и 35 общественных пространств выполнят в этом году в Смоленской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
В Смоленске ремонт придомовых территорий практически завершен. До конца года будут также закончены работы на нескольких общественных пространствах. Например, преобразятся набережная реки Малая Березина в Рудне и территория автостанции в поселке городского типа Красном. В Сафонове продолжается первый этап благоустройства стадиона на улице Ленинградской.
Также в этом году будут обустроены 39 детских площадок в муниципальных образованиях региона.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.