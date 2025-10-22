В Смоленской области благоустроят 50 дворовых и 35 общественных территорий

В Смоленске ремонт придомовых территорий практически завершен. До конца года будут также закончены работы на нескольких общественных пространствах. Например, преобразятся набережная реки Малая Березина в Рудне и территория автостанции в поселке городского типа Красном. В Сафонове продолжается первый этап благоустройства стадиона на улице Ленинградской.