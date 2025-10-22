В Госдуме призвали отменить штрафы за стояние в пробке под знаком остановки

«Система фото- и видеофиксации должна уметь распознавать контекст дорожной ситуации: если остановка транспортного средства вызвана затором или иными независящими от водителя обстоятельствами (ожидание сигнала светофора, скопление машин перед перекрёстком, очередь на въезд на парковку и т. п.), то такой эпизод не должен классифицироваться как нарушение правил остановки. В случае отсутствия возможности перепрограммировать систему фото- и видеофиксации правонарушений, необходимо увеличить временной интервал фиксации в зоне действия знака 3.27, чтобы кратковременная вынужденная остановка из-за дорожной нагрузки не трактовалась как нарушение», — уточняется в документе.