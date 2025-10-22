Ричмонд
В Татарстане отремонтировали участок автодороги в Муслюмовском районе

Специалисты улучшили отрезок протяженностью болee 1 км.

Ремонт участка автомобильной дороги Муслюмово — Татарский Шуган завершили в Татарстане. Работы выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства.

Специалисты улучшили отрезок протяженностью 1,286 км. Они сделали нижний слой из асфальтобетонной смеси, уложили верхний слой покрытия площадью более 9 тыс. кв. м и укрепили обочины на площади 3600 кв. м. Кроме того, установили 13 дорожных знаков, металлическое барьерное ограждение (158 м), пешеходное ограждение (98 м). Также они сделали автобусную остановку и тротуар. На всем протяжении участка нанесена дорожная разметка.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.