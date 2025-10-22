В Татарстане отремонтировали участок автодороги в Муслюмовском районе

Специалисты улучшили отрезок протяженностью 1,286 км. Они сделали нижний слой из асфальтобетонной смеси, уложили верхний слой покрытия площадью более 9 тыс. кв. м и укрепили обочины на площади 3600 кв. м. Кроме того, установили 13 дорожных знаков, металлическое барьерное ограждение (158 м), пешеходное ограждение (98 м). Также они сделали автобусную остановку и тротуар. На всем протяжении участка нанесена дорожная разметка.