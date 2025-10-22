В Красноярском крае сняли блог-шоу о малых городах региона

Агентство молодежной политики и реализации программ общественного развития Красноярского края представило блог-шоу «Ситуация», созданное в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». Команда проекта сняла серию видеороликов о точках притяжения и возможностях для молодежи в пяти малых городах региона, сообщили в учреждении.
Выпуски посвящены Сосновоборску, Минусинску, Ачинску, Лесосибирску и Дивногорску. Зрителей ждут обзоры молодежных центров, ключевых городских достопримечательностей и мест для досуга. Благодаря шоу молодые жители региона узнают, где искать поддержку своих идей.
«Возможности для самореализации есть не только в краевом центре, а в каждой территории Красноярского края. Блог-шоу “Ситуация” — это наглядное тому подтверждение. В каждом выпуске покажут реальные истории ребят, которые развиваются, реализуют проекты и делают полезные дела на благо родных городов. Мы надеемся, что блог-шоу “Ситуация” вдохновит ребят остаться, вернуться или переехать в малые города региона, увидев перспективы своими глазами», — отметил руководитель краевого агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития Виктор Коломиец.
Выпуски блог-шоу «Ситуация» публикуются в официальном паблике агентства раз в две недели по четвергам. Команда проекта также предлагает молодым людям со всей страны рассказать о своей малой родине. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» пост с хештегом #ситуациямымолодые, рассказав о родном населенном пункте и о том, чем он вдохновляет. Самые интересные истории получат подарки от организаторов.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.