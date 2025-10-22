В Красноярском крае сняли блог-шоу о малых городах региона

Выпуски блог-шоу «Ситуация» публикуются в официальном паблике агентства раз в две недели по четвергам. Команда проекта также предлагает молодым людям со всей страны рассказать о своей малой родине. Для участия в конкурсе необходимо опубликовать в социальной сети «ВКонтакте» пост с хештегом #ситуациямымолодые, рассказав о родном населенном пункте и о том, чем он вдохновляет. Самые интересные истории получат подарки от организаторов.