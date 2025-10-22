Ричмонд
Маршрут движения некоторых столичных автобусов изменится из-за ремонтных работ

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из-за ремонтных работ в Минске ночью изменится маршрут движения некоторых автобусов. Об этом БЕЛТА сообщили в Минсктрансе.

Сообщается, что с 20.00 22 октября до 5.00 23 октября в связи с проведением ремонтных работ на ул. Матусевича от ул. Жудро до ул. Данилы Сердича (нечетная сторона) движение автобусных маршрутов № 49, 107 организуется от ул. П. Глебки по ул. Матусевича, Жудро, Притыцкого, пр. Пушкина и далее по маршрутам, в обратном направлении — без изменений. Также движение автобусного маршрута № 40 организуется от ул. П. Глебки по ул. Матусевича, Жудро, Ольшевского, Притыцкого и далее по маршруту, в обратном направлении — без изменений. -0-