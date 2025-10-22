Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военный эксперт: переговоры Путина и Трампа ознаменуют начало передела глобального мира

«Мы являемся живыми свидетелями этих процессов, каким бы сложными и тяжелыми они ни были. Продолжение диалога в Будапеште — это продолжение Анкориджа (встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. — Прим. БЕЛТА). Это продолжение той встречи, о которой мы очень мало знаем», — заметил Юрий Дудкин.

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящие переговоры Президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа станут началом процесса по переделу глобального мира и сфер влияния. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Дудкин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.

По словам эксперта, если разобраться в истории человечества, подобные события происходят регулярно — каждые 100 лет.

Военный эксперт рассказал, как украинский национализм капля по капле превратился в украинский нацизм.

«Мы являемся живыми свидетелями этих процессов, каким бы сложными и тяжелыми они ни были. Продолжение диалога в Будапеште — это продолжение Анкориджа (встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. — Прим. БЕЛТА). Это продолжение той встречи, о которой мы очень мало знаем», — заметил Юрий Дудкин.

Он напомнил, что некоторыми подробностями той встречи на полях саммита СНГ в Душанбе поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом белорусский лидер дипломатично не стал погружаться в детали переговоров. По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин подробно проинформировал коллег по СНГ об итогах встречи с президентом США в Анкоридже. «Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил. О предложениях по Украине США, а не России», — пояснил глава белорусского государства во время общения с журналистами.

Юрий Дудкин считает, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште — это «прелюдия тех сенсационных вещей, о которых мы еще услышим».

«Будапешт — это начало большого передела сфер влияния между Россией и Соединенными Штатами. Нельзя, конечно, не учитывать и интересы еще одного глобального государства — Китайской Народной Республики. Думаю, что в зависимости от того, как пойдут дела в Будапеште, будут либо прекращены торговые войны с Китаем, либо они будут хотя бы купированы в какой-то мере, потому как однополярный мир уходит в прошлое», — подытожил собеседник. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше