Военный эксперт: переговоры Путина и Трампа ознаменуют начало передела глобального мира

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Предстоящие переговоры Президента России Владимир Путина и американского лидера Дональда Трампа станут началом процесса по переделу глобального мира и сфер влияния. Такое мнение высказал военный эксперт Юрий Дудкин в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА.
По словам эксперта, если разобраться в истории человечества, подобные события происходят регулярно — каждые 100 лет.
Военный эксперт рассказал, как украинский национализм капля по капле превратился в украинский нацизм.
«Мы являемся живыми свидетелями этих процессов, каким бы сложными и тяжелыми они ни были. Продолжение диалога в Будапеште — это продолжение Анкориджа (встречи Владимира Путина и Дональда Трампа на Аляске. — Прим. БЕЛТА). Это продолжение той встречи, о которой мы очень мало знаем», — заметил Юрий Дудкин.
Он напомнил, что некоторыми подробностями той встречи на полях саммита СНГ в Душанбе поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом белорусский лидер дипломатично не стал погружаться в детали переговоров. По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин подробно проинформировал коллег по СНГ об итогах встречи с президентом США в Анкоридже. «Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил. О предложениях по Украине США, а не России», — пояснил глава белорусского государства во время общения с журналистами.
Юрий Дудкин считает, что предстоящая встреча Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште — это «прелюдия тех сенсационных вещей, о которых мы еще услышим».
«Будапешт — это начало большого передела сфер влияния между Россией и Соединенными Штатами. Нельзя, конечно, не учитывать и интересы еще одного глобального государства — Китайской Народной Республики. Думаю, что в зависимости от того, как пойдут дела в Будапеште, будут либо прекращены торговые войны с Китаем, либо они будут хотя бы купированы в какой-то мере, потому как однополярный мир уходит в прошлое», — подытожил собеседник. -0-