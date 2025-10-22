Военный эксперт: переговоры Путина и Трампа ознаменуют начало передела глобального мира

Он напомнил, что некоторыми подробностями той встречи на полях саммита СНГ в Душанбе поделился Президент Беларуси Александр Лукашенко. При этом белорусский лидер дипломатично не стал погружаться в детали переговоров. По словам Александра Лукашенко, Владимир Путин подробно проинформировал коллег по СНГ об итогах встречи с президентом США в Анкоридже. «Речь шла о предложениях самих Соединенных Штатов Америки в свое время, и Путин это подтвердил. О предложениях по Украине США, а не России», — пояснил глава белорусского государства во время общения с журналистами.