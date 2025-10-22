Жителей Таганрога предупредили о фальсифицированной рыбной продукции

— Производство пищевой продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, без документов, подтверждающих качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям. Этот товар может представлять опасность для здоровья потребителей, — сказали в администрации Таганрога.