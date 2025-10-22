Жителей Таганрога предупредили о фальсифицированной рыбной продукции

В Таганроге Ростовской области власти предупредили местных жителей о том, что в магазинах могут продавать некачественную рыбную продукцию.
Фальсификат может выставляться на прилавки как товар, выпущенный под маркой предприятия из Южно-Сахалинска.
Однако по адресу, указанному на этикетке, никакого завода не зарегистрировано.
— Производство пищевой продукции осуществляется неизвестными лицами в неизвестных условиях, без документов, подтверждающих качество, безопасность и соответствие обязательным требованиям. Этот товар может представлять опасность для здоровья потребителей, — сказали в администрации Таганрога.
