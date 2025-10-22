Мурашко рассказал о новых тенденциях в здравоохранении

«Это позволяет фактически получать массу данных, определенные фитнес-трекеры позволяют получать данные о человеке, о состоянии его здоровья вне стен кабинета. И эти данные являются очень дорогим ресурсом для врача и для системы здравоохранения. Пренебрегать ими категорически на сегодняшний день нельзя. Поэтому данные, по сути дела, это новый стетоскоп, наши рентгены, главный диагностический комплекс», — добавил министр.