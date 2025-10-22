Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Приемные семьи из-под Самары приняли 13 детей из Запорожской области

Федорищев: приемные семьи из-под Самары приняли 13 детей из Запорожской области.

САМАРА, 22 окт — РИА Новости. Приемные семьи в Самарской области приняли 13 детей из Запорожской области, сообщил глава региона Вячеслав Федорищев на встрече с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Конечно же, поддерживаем многодетные семьи. В частности, с уполномоченным по правам ребенка мы за последний месяц приняли из Запорожской области 13 деток», — сказал Федорищев.

Губернатор добавил, что сразу несколько детей из Запорожья приехали в самарскую многодетную семью.

Федорищев также сообщил, что для поддержки беременных студенток-очниц в регионе увеличили размер выплаты до 200 тысяч рублей. Глава региона отметил, что в целом в Самарской области растет число многодетных семей.

На встрече губернатор также рассказал о поддержке бойцов СВО и их семей. Так, в регионе действует центр «Сердце воина», где в том числе оказывают психологическую поддержку не только вернувшимся военнослужащим, но и их семьям. Еще один проект — «За любовь» — создан для поддержки жен бойцов СВО, причем помощь оказывают супруги военнослужащих.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше