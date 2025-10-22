Ярмарка «Исаклинская житница» прошла в Самарской области

Ежегодная сельскохозяйственная ярмарка «Исаклинская житница» прошла 18 октября на центральной площади села Исаклы в Самарской области. Ее организовали в ходе реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство», сообщили в администрации Исаклинского муниципального района.
На пространстве были торговые палатки, украшенные яркой символикой урожая. Гостям предлагали богатый ассортимент продукции, выращенной и произведенной на исаклинской земле, в соседних районах (Сергиевском и Шенталинском) и Республике Татарстан. Все желающие могли приобрести хлеб, хлебобулочные изделия и пироги с разнообразными начинками. Местные пекари продемонстрировали свое мастерство, предложив как традиционные, так и авторские рецепты. Там был представлен натуральный мед от местных пчеловодов, свежее мясо, домашние колбасы, копченые деликатесы. Покупатели могли приобрести продукцию напрямую от производителей. Помимо основных категорий, на ярмарке гостям предлагали овощи и фрукты нового урожая, молочную продукцию, домашние заготовки и многое другое.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.