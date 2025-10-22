Ярмарка «Исаклинская житница» прошла в Самарской области

На пространстве были торговые палатки, украшенные яркой символикой урожая. Гостям предлагали богатый ассортимент продукции, выращенной и произведенной на исаклинской земле, в соседних районах (Сергиевском и Шенталинском) и Республике Татарстан. Все желающие могли приобрести хлеб, хлебобулочные изделия и пироги с разнообразными начинками. Местные пекари продемонстрировали свое мастерство, предложив как традиционные, так и авторские рецепты. Там был представлен натуральный мед от местных пчеловодов, свежее мясо, домашние колбасы, копченые деликатесы. Покупатели могли приобрести продукцию напрямую от производителей. Помимо основных категорий, на ярмарке гостям предлагали овощи и фрукты нового урожая, молочную продукцию, домашние заготовки и многое другое.