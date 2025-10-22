Сборная Подмосковья стала победителем первенства России по хоккею на траве

Подмосковная команда стала победителем первенства России по хоккею на траве среди юниорок (15−21 год). Турнир прошел в соответствии с целями госпрограммы «Спорт России», сообщили в пресс-службе регионального министерства физической культуры и спорта.
Первенство организовали в городе Крымске (Краснодарский край). В соревнованиях приняли участие восемь команд из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ростовской областей, Краснодарского края, Республик Татарстан, Башкортостан и Крым.
Турнир проходил по круговой системе. Сборная команда области, в составе которой выступали воспитанницы спортивной школы олимпийского резерва по игровым видам спорта и Центра спортивной подготовки № 8, выиграла каждую из встреч с соперницами и стала обладателем золотых медалей турнира. Серебряными призерами первенства стали спортсменки из Республики Татарстан, а замкнули тройку лидеров столичные хоккеистки.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.