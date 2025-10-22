Проект Пермского края стал призером Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

Проект «Обработка больших данных в системе государственного управления Пермского края» занял третье место в номинации «Экономика данных» на XIII Всероссийском конкурсе «ПРОФ-IT». Финал состязания состоялся 14−15 октября в Омске в соответствии с задачами нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства», сообщили в центре информационного развития Пермского края.
Основным элементом проекта стал дашборд (инструмент для визуализации данных) губернатора региона Дмитрия Махонина. Год назад он поставил задачу по мониторингу и контролю всех объектов, на которых выполняются работы по строительству, ремонту и благоустройству. Сейчас на контроле находится более 3,5 тыс. объектов. Инструмент позволяет получать актуальную информацию о ходе реализации проектов, включая фотографии, сопутствующие документы и статусы выполнения работ.
«Призовое место на всероссийском конкурсе с собственной разработкой подтверждает актуальность нашего проекта. Мы целенаправленно вкладываем ресурсы в развитие этой системы, поскольку она кардинально меняет качество управления. Наша задача — продолжать масштабировать проект, внедрять новые аналитические модули и повышать эффективность управленческих решений на всех уровнях власти», — отметил заместитель председателя правительства края Алексей Черников.
Подход «Управление на основе данных» показал, что сроки и затраты на разработку аналитики сократились в три раза, а регламентная отчетность по более чем 50 направлениям была минимизирована.
Всего в регионе разработаны 82 аналитические панели для мониторинга ситуации по различным отраслевым направлениям. Это позволило сократить количество ошибок в данных, а время сбора информации уменьшилось в 40 раз. Сводная отчетность теперь формируется в режиме онлайн за одну минуту вместо прежних трех часов.
Нацпроект «Экономика данных и цифровая трансформация государства» направлен на цифровизацию отраслей экономики и социальной сферы, а также достижение технологического суверенитета и лидерства. Новые цифровые сервисы делают жизнь россиян легче и удобнее, а борьбу с кибермошенничеством — эффективнее. Ведется активная подготовка ИТ-специалистов, развиваются квантовые технологии и искусственный интеллект. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.