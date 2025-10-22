Проект Пермского края стал призером Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT»

Основным элементом проекта стал дашборд (инструмент для визуализации данных) губернатора региона Дмитрия Махонина. Год назад он поставил задачу по мониторингу и контролю всех объектов, на которых выполняются работы по строительству, ремонту и благоустройству. Сейчас на контроле находится более 3,5 тыс. объектов. Инструмент позволяет получать актуальную информацию о ходе реализации проектов, включая фотографии, сопутствующие документы и статусы выполнения работ.