Кравцов рассказал о подготовке к естественно-научной олимпиаде юниоров

Министр просвещения России Сергей Кравцов принял участие в пресс-конференции, посвященной проведению 22-й Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO-2025). Интеллектуальное состязание пройдет с 23 ноября по 2 декабря на федеральной территории «Сириус», сообщили в Минпросвещения РФ.
«Несмотря на безуспешные попытки недружественных стран повлиять на политику, экономику и даже гуманитарную сферу нашей страны, именно Россия примет 22-ю Международную естественно-научную олимпиаду юниоров. Ребята из разных стран смогут получить прекрасные впечатления от нашей страны, пообщаться с талантливыми сверстниками и преподавателями вузов», — отметил Кравцов.
В ходе пресс-конференции заместитель руководителя Образовательного фонда «Талант и успех», директор Научно-технологического университета «Сириус» Антон Гусев представил программу олимпиады и напомнил, что школьники из России, одержавшие победу на международных состязаниях, получают до 1 млн рублей. На аналогичную сумму могут претендовать наставники ребят.
«Для участников Международной естественно-научной олимпиады юниоров (IJSO) подготовлена насыщенная экскурсионно-культурная часть. Ребята познакомятся с историей и традициями России, узнают о наших ценностях. Отмечу, что олимпиада пройдет параллельно с V Конгрессом молодых ученых, поэтому школьники получат возможность пообщаться с ведущими российскими специалистами», — подчеркнул он.
Соревнование включает в себя тестовый, теоретический и практический туры, которые проводятся в разные дни. Школьникам необходимо ответить на 30 вопросов — по 10 из физики, химии и биологии, решить задачи по всем 3 предметам и провести исследование. Заместитель генерального директора по персоналу Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Татьяна Терентьева сообщила, что абсолютный победитель олимпиады получит возможность совершить экспедицию на ледоколе на Северный полюс.
Международная естественно-научная олимпиада юниоров (IJSO) ежегодно проводится с 2004 года для школьников не старше 15 лет. Она направлена на повышение интереса учеников к естественным наукам. Проведение олимпиады в 2025 году в России поддержано Президентом РФ и одобрено Международным оргкомитетом естественно-научной олимпиады юниоров. Ожидается, что в очном формате мероприятие объединит школьников из более чем 35 стран.
Нацпроект «Молодежь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.