Как правильно стирать шерстяные вещи: советы эксперта

Сушка шерстяных вещей требует не меньшей осторожности, добавила эксперт. Она посоветовала аккуратно промокнуть влажное изделие махровыми полотенцами и разложить его на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла. Ершова предупредила, что выжимать или выкручивать шерстяные вещи нельзя, а для сушки их не следует вешать на плечики. Для разглаживания можно использовать отпариватель, держа его на расстоянии. По словам Ершовой, химчистка не всегда эффективна, так как химикаты не гарантируют удаление пятен.