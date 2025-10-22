Как правильно стирать шерстяные вещи: советы эксперта

Шерстяные вещи требуют особого ухода, чтобы сохранить их качество и внешний вид, сообщила технолог Елена Ершова в разговоре с NEWS.ru. Она подчеркнула, что стирать такие изделия нужно только в прохладной воде.
Ершова отметила, что использование режима «шерсть» в стиральной машине, стирка в горячей воде, глажка утюгом или сушка на батарее могут испортить шерстяную одежду. По ее словам, лучше стирать такие вещи вручную в тазу с шампунем для волос или специальным средством для шерсти, предварительно вывернув изделие наизнанку. Это поможет избежать растяжения, усадки или появления катышков.
Сушка шерстяных вещей требует не меньшей осторожности, добавила эксперт. Она посоветовала аккуратно промокнуть влажное изделие махровыми полотенцами и разложить его на горизонтальной поверхности вдали от источников тепла. Ершова предупредила, что выжимать или выкручивать шерстяные вещи нельзя, а для сушки их не следует вешать на плечики. Для разглаживания можно использовать отпариватель, держа его на расстоянии. По словам Ершовой, химчистка не всегда эффективна, так как химикаты не гарантируют удаление пятен.
Свитер остается популярной одеждой, но его выбор требует внимания, рассказала персональный стилист Евгения Гудошина. Она посоветовала учитывать особенности фигуры и цветотип при покупке. Гудошина пояснила, что бежевый цвет и объемные модели подходят не всем. Объемные узоры на свитере визуально добавляют вес, а гладкий трикотаж, наоборот, делает фигуру стройнее. Для людей с широкими бедрами она рекомендовала выбирать укороченные модели свитеров.