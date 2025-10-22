Россиянина Наумова назначили тренером вратарей в «Нью-Йорк Айлендерс»

Бывшего тренера вратарей московского ЦСКА Сергея Наумова назначили на аналогичную должность в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», говорится в сообщении клуба в соцсети Х*.
На этом посту 56-летний Наумов, который до этого занимал такую же должность в фарм-клубе «Бриджпорт-Айлендерс», сменил канадца Пьеро Греко.
До начала работы в системе «Айлендерс» в 2024 году Наумов в течение шести лет тренировал вратарей московского ЦСКА, при нем клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах. Наумов также был тренером вратарей в рижском «Динамо», «Риге», «Донбассе», «Атланте», ярославском «Локомотиве».
Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Гончар покинул тренерский штаб клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс», где работал с 2023 года. Новым тренером «Ванкувера» был назначен Адам Фут.
* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.