Россиянина Наумова назначили тренером вратарей в «Нью-Йорк Айлендерс»

До начала работы в системе «Айлендерс» в 2024 году Наумов в течение шести лет тренировал вратарей московского ЦСКА, при нем клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах. Наумов также был тренером вратарей в рижском «Динамо», «Риге», «Донбассе», «Атланте», ярославском «Локомотиве».