Россиянина Наумова назначили тренером вратарей в «Нью-Йорк Айлендерс»

Специалист на протяжении шести лет тренировал вратарей московского ЦСКА.

Источник: Аргументы и факты

Бывшего тренера вратарей московского ЦСКА Сергея Наумова назначили на аналогичную должность в команде Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Айлендерс», говорится в сообщении клуба в соцсети Х*.

На этом посту 56-летний Наумов, который до этого занимал такую же должность в фарм-клубе «Бриджпорт-Айлендерс», сменил канадца Пьеро Греко.

До начала работы в системе «Айлендерс» в 2024 году Наумов в течение шести лет тренировал вратарей московского ЦСКА, при нем клуб трижды становился обладателем Кубка Гагарина — в 2019, 2022 и 2023 годах. Наумов также был тренером вратарей в рижском «Динамо», «Риге», «Донбассе», «Атланте», ярославском «Локомотиве».

Ранее сообщалось, что россиянин Сергей Гончар покинул тренерский штаб клуба НХЛ «Ванкувер Кэнакс», где работал с 2023 года. Новым тренером «Ванкувера» был назначен Адам Фут.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.