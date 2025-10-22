КНР заинтересована в развитии сотрудничества с МЧС Беларуси в подготовке спасателей

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Университете гражданской защиты прошла встреча заместителя министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Салановича с делегацией Института пожарно-спасательной службы МЧС КНР во главе с секретарем партийного комитета Шэнь Юй. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Как отметили в ведомстве, цель визита — развитие профессиональных связей, обмен опытом и совместные инициативы в области подготовки спасателей, научных исследований и предупреждения ЧС. Китайская делегация, обратили внимание в МЧС, заинтересована в сотрудничестве по четырем направлениям: совместные образовательные и тренировочные программы, тушение пожаров в высотных зданиях и на нефтехимических объектах, реагирование на природные катастрофы, научные исследования в области искусственного интеллекта, робототехники и беспилотных систем.
Сергей Саланович отметил важность внедрения передовых технологий и современных методов тушения пожаров и выразил готовность белорусской стороны делиться наработками и опытом.
Сотрудничество между этими учреждениями Беларуси и КНР продолжается более 10 лет. С 2017 года реализованы соглашения с университетом Цинхуа, компанией Global Safety Technology и Институтом пожарно-спасательной службы МЧС КНР. За это время обучение в филиале Университета гражданской защиты прошли 24 представителя Китая. Визит стал очередным шагом к укреплению международного партнерства в сфере безопасности, подготовки кадров и внедрения инноваций в спасательную отрасль. -0-
Фото МЧС.