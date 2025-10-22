КНР заинтересована в развитии сотрудничества с МЧС Беларуси в подготовке спасателей

Сотрудничество между этими учреждениями Беларуси и КНР продолжается более 10 лет. С 2017 года реализованы соглашения с университетом Цинхуа, компанией Global Safety Technology и Институтом пожарно-спасательной службы МЧС КНР. За это время обучение в филиале Университета гражданской защиты прошли 24 представителя Китая. Визит стал очередным шагом к укреплению международного партнерства в сфере безопасности, подготовки кадров и внедрения инноваций в спасательную отрасль. -0-