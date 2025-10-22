В подмосковном поселке Октябрьском в начале 2026 года откроют поликлинику

«Буквально полтора года назад здесь заливалась фундаментная плита, а сегодня уже практически готова большая современная поликлиника на 500 посещений в смену взрослых и детей. Наша задача — чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты, — и в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф — все необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.