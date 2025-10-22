В подмосковном поселке Октябрьском в начале 2026 года откроют поликлинику

Новую современную поликлинику для детей и взрослых откроют в начале следующего года в подмосковном поселке Октябрьском, сообщили в региональном министерстве информации и молодежной политики. Готовность медучреждения, возводимого в ходе реализации нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», составляет уже более 96%.
Все работы планируют завершить к концу ноября. В декабре поликлиника пройдет лицензирование, а в январе сможет принять первых пациентов.
«Буквально полтора года назад здесь заливалась фундаментная плита, а сегодня уже практически готова большая современная поликлиника на 500 посещений в смену взрослых и детей. Наша задача — чтобы здесь были все необходимые врачи: и общей практики, и узкие специалисты, — и в январе поликлиника заработала в полную силу. Она современная, в ней будет и МРТ, и КТ, и УЗИ, и маммограф — все необходимое для прохождения диспансеризации и глубокого обследования», — отметил губернатор региона Андрей Воробьев.
В новой поликлинике получать медицинскую помощь смогут более 28 тыс. жителей Октябрьского, а также около 16 тыс. жителей поселка Мирного, сел Верхнее Мячково и Сельцо, деревень Островцы и Михнево. Сейчас, чтобы пройти углубленное обследование, им приходится ездить в Раменскую центральную районную больницу, которая находится более чем в 10 км.
В поликлинике будут вести прием врачи-инфекционисты, хирурги, терапевты, педиатры, оториноларингологи, кардиологи, офтальмологи, травматологи-ортопеды и другие специалисты. Также там заработают кабинеты физиотерапии, эндоскопической и функциональной диагностики. Кроме того, появятся новые направления, которых не было раньше — стоматология, урология и лечебная физкультура.
Отметим, в следующем году в округе капитально отремонтируют два здания Люберецкой областной больницы, расположенных на улице Кирова.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.