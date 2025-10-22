Ричмонд
Эксперт Быханов раскрыл важность психического здоровья рабочего коллектива

Современные работники ценят моральное удовлетворение от работы и отказываются терпеть начальников-самодуров.

Источник: Аргументы и факты

Осенний период часто вызывает у сотрудников желание сменить работу из-за эмоционального выгорания и неудовлетворенности. Об этом заявил эксперт Владислав Быханов в интервью радио Sputnik.

Специалист отметил, что многие работники находятся в состоянии стресс-серфинга, справляясь с ежедневными перегрузками. По его словам, современные сотрудники ценят не только финансовое, но и моральное удовлетворение от работы, а также отказываются терпеть начальников-самодуров.

Быханов рекомендовал компаниям организовать психологическую помощь сотрудникам через профессиональных психотерапевтов, создать условия для отдыха и построить корпоративную культуру на взаимном уважении.

Для самостоятельной борьбы с выгоранием он предложил работникам чаще проветривать помещения, гулять в обеденный перерыв, общаться с коллегами и планировать профессиональное обучение.

Ранее эксперт Сергей Лунюшин заявил, что женщинам важно работать даже в браке.