Чем может обернуться покупка жилья у пенсионеров: риэлтор предупредил о рисках

Россиянам следует быть осторожнее при покупке квартир у пенсионеров. Поскольку те могут заявить о «кабальности» сделки и вернуть жилье себе. Об этом заявил юрист Олег Давыдов. Его слова передает «Постньюс».
Как отметил Давыдов, сам по себе возраст не является основанием для отмены сделки о продаже квартиры. Однако при разбирательствах суд также учитывает когнитивные способности человека и их финансовое состояние. Как следствие, продавец может заявить о собственной несостоятельности.
«Это опасно, потому что он может потом обратиться в суд и сказать: “Я не понимал, я пожилой человек и не собирался продавать. Меня обманули”. У нас есть несколько статей, по которым можно оспорить сделку», — сказал юрист.
Он также добавил, что подобные случаи часто называют «кабальными сделками». То есть, теми, где одна из сторон соглашается под давлением или вообще не понимает происходящее. И такие случаи сейчас встречаются. Поэтому следует быть осторожнее, если продавец выглядит растерянным или не понимает, что продает квартиру слишком дешево.
«Воспользоваться ситуацией — значит рисковать остаться и без квартиры, и без денег», — добавил Давыдов.
Он подытожил, что обезопасить себя все-таки можно. Для этого нужно, во-первых, страховать титул собственности, а во-вторых — избегать сделок по заниженной цены. Не лишним также будет проверить, есть ли у продавца другое жилье и дееспособен ли он в целом.
В свою очередь, жертвами мошенничества становятся и те, кто уже имеет собственное жилье. Недавно рассказывалось, как россиян обманывают от имени старших по дому. Их просят предоставить личные данные под предлогом решения вопросов, связанных с жилищно-коммунальным хозяйством.