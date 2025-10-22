В Красноярском крае назвали победителей программы «Серебряный старт»

Итоги регионального этапа федеральной грантовой программы «Серебряный старт» для предпринимателей старше 60 лет подвели в Красноярске в ходе реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Об этом сообщили в агентстве развития малого и среднего предпринимательства Красноярского края.
В течение 10 дней участники осваивали основы бизнеса и в результате подготовили собственные проекты для защиты перед экспертами. Победительницей стала Светлана Ковалевская с проектом по пошиву кукол ручной работы. На развитие бизнеса она получила 150 тыс. рублей, которые планируют направить на покупку нового оборудования. Также победительница сможет принять участие в федеральном этапе программы и побороться за грант в полмиллиона рублей.
«Это невероятный опыт и новый уровень знаний для моего хобби. Я начала свой проект пять лет назад, во времена пандемии. С грантом у меня появилась возможность масштабировать бизнес», — отметила Ковалевская.
Победителями в специальных номинациях также стали Лидия Коношенко, Светлана Белова, Ольга Черепок, Лидия Агатина, Светлана Фролова, Марина Бахтина, Владимир Барков, Алексей Шаломаев и Наталья Лобазова.
Напомним, Красноярский край стал одним из 25 регионов, где прошли мероприятия программы «Серебряный старт».
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.