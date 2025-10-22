В Красноярском крае назвали победителей программы «Серебряный старт»

В течение 10 дней участники осваивали основы бизнеса и в результате подготовили собственные проекты для защиты перед экспертами. Победительницей стала Светлана Ковалевская с проектом по пошиву кукол ручной работы. На развитие бизнеса она получила 150 тыс. рублей, которые планируют направить на покупку нового оборудования. Также победительница сможет принять участие в федеральном этапе программы и побороться за грант в полмиллиона рублей.