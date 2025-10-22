В округе Верхняя Пышма на Урале прошла акция «Экомобиль»

Первый этап прошел в мае этого года, второй — с 6 по 18 октября. В акции приняли участие жители и депутаты городского округа. «Экомобиль» — традиционное мероприятие по приему от жителей образующихся в быту опасных отходов: ртутьсодержащих приборов, ламп и батареек. Благодаря первому этапу акции собрано 627 ламп, 10 термометров и 1665,4 кг батареек. За второй этап удалось собрать 1187 ламп, 17 термометров и 971,8 кг батареек.