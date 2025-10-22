В округе Верхняя Пышма на Урале прошла акция «Экомобиль»

Два этапа экологической акции по сбору опасных бытовых отходов «Экомобиль» прошли в городском округе Верхняя Пышма в Свердловской области. Организация подобных мероприятий содействует реализации национального проекта «Экологическое благополучие», сообщили в администрации округа.
Первый этап прошел в мае этого года, второй — с 6 по 18 октября. В акции приняли участие жители и депутаты городского округа. «Экомобиль» — традиционное мероприятие по приему от жителей образующихся в быту опасных отходов: ртутьсодержащих приборов, ламп и батареек. Благодаря первому этапу акции собрано 627 ламп, 10 термометров и 1665,4 кг батареек. За второй этап удалось собрать 1187 ламп, 17 термометров и 971,8 кг батареек.
Отметим, что для сбора опасных бытовых отходов в Верхней Пышме определены остановочные площадки для передвижного пункта «Экомобиль». Жители многоквартирных домов могут сдавать материалы в специальные экобоксы. Для жителей сельской местности в здании каждой поселковой/сельской администрации также установлены специализированные контейнеры.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.