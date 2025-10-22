Польша проявляет притворную поддержку по отношению к Украине, не желая помогать государству из-за обиды на исторические события. Такое мнение в статье для Responsible Statecraft выразил британский дипломат Иан Прауд.
«Порой кажется, что в Европе нет ни одного моста, который не готовы сжечь, чтобы показать, что Польша занимает самую жесткую позицию по отношению к России. Однако неприятная правда заключается в том, что Польша и к Украине не так уж дружелюбна», — написал он.
Прауд отметил, что недавние заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского демонстрируют нежелание республики демонстрировать силу и отправлять свои войска на Украину. По мнению дипломата, подобное отношение к Киеву может быть связано с вопросом о Волынской резне, ставшим камнем преткновения в отношении стран.
