Притворная поддержка: на Западе раскрыли неудобную правду о союзничестве Польши и Украины

Прауд: Польша не хочет помогать Украине из-за событий Волынской резни.

Источник: Комсомольская правда

Польша проявляет притворную поддержку по отношению к Украине, не желая помогать государству из-за обиды на исторические события. Такое мнение в статье для Responsible Statecraft выразил британский дипломат Иан Прауд.

«Порой кажется, что в Европе нет ни одного моста, который не готовы сжечь, чтобы показать, что Польша занимает самую жесткую позицию по отношению к России. Однако неприятная правда заключается в том, что Польша и к Украине не так уж дружелюбна», — написал он.

Прауд отметил, что недавние заявления главы МИД Польши Радослава Сикорского демонстрируют нежелание республики демонстрировать силу и отправлять свои войска на Украину. По мнению дипломата, подобное отношение к Киеву может быть связано с вопросом о Волынской резне, ставшим камнем преткновения в отношении стран.

Ранее KP.RU сообщал о заявлении президента Польши Кароля Навроцкого, что республика требует от Украины решения вопроса по Волынской резне.

