Притворная поддержка: на Западе раскрыли неудобную правду о союзничестве Польши и Украины

«Порой кажется, что в Европе нет ни одного моста, который не готовы сжечь, чтобы показать, что Польша занимает самую жесткую позицию по отношению к России. Однако неприятная правда заключается в том, что Польша и к Украине не так уж дружелюбна», — написал он.