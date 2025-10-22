22 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Гродненской области к республиканскому субботнику присоединятся не менее 260 тыс. жителей региона. Об этом рассказал журналистам заместитель председателя Гродненского облисполкома Виктор Пранюк.
«В субботнике 25 октября в Гродненской области примут участие практически все трудовые коллективы. Мы можем только спрогнозировать количество людей, но это не менее 260 тыс. человек, которые готовы на рабочих местах наводить порядок, работать на стройках, на благоустройстве населенных пунктов», — отметил Виктор Пранюк.
По словам заместителя председателя Гродненского облисполкома, много инициатив исходит от самих граждан, которые готовы благоустраивать свои улицы, также активно присоединяются и общественные объединения. «Большинство объектов, которые выбрали районные исполнительные комитеты для проведения субботника, — это зоны рекреации (пляжи, русла рек, в Гродно — это Городничанка и Юрисдика). Также порядок будет наводиться на таких объектах, как “Фтизиатрия” и строящаяся больница по пр. Я. Купалы», — сказал Виктор Пранюк.
Трудовой десант облисполкома в рамках субботника будет занят в агрогородке Жировичи в Слонимском районе. «Планируется убрать ветхие постройки, дикорастущую растительность и разбить красивый парк в агрогородке», — добавил Виктор Пранюк. 50% собранных жителями региона на субботнике средств будут направлены на строительство Национального исторического музея, а оставшиеся 50% — на благоустройство Жировичского монастыря и самого населенного пункта.
Зампредседателя облисполкома заметил, что благоустройство населенных пунктов региона — процесс продолжительный и не ограничится только субботником. «Благоустройство населенных пунктов — это задача местных исполнительных органов власти и самих людей. У нас разработан план-график на целый год календарный. Появляются и детские игровые комплексы, и новые спортивные площадки, — рассказал зампредседателя облисполкома. — Благоустройство сейчас осеннее — это, конечно, наведение порядка, надо подготовиться к зимнему периоду. Есть возможность гражданам обратить внимание на свои приусадебные участки, съездить помочь своим престарелым родителям, которые находятся в населенных пунктах и не всегда сами могут навести порядок».
Виктор Пранюк добавил, что к помощи пожилым гражданам подключаются и волонтеры общественных организаций, учреждений образования. -0-