В Гродненской области к республиканскому субботнику присоединятся не менее 260 тыс. жителей региона

Зампредседателя облисполкома заметил, что благоустройство населенных пунктов региона — процесс продолжительный и не ограничится только субботником. «Благоустройство населенных пунктов — это задача местных исполнительных органов власти и самих людей. У нас разработан план-график на целый год календарный. Появляются и детские игровые комплексы, и новые спортивные площадки, — рассказал зампредседателя облисполкома. — Благоустройство сейчас осеннее — это, конечно, наведение порядка, надо подготовиться к зимнему периоду. Есть возможность гражданам обратить внимание на свои приусадебные участки, съездить помочь своим престарелым родителям, которые находятся в населенных пунктах и не всегда сами могут навести порядок».