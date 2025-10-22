Глава Минздрава Мурашко призвал сосредоточиться на замедлении старения в РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что нужно по-новому взглянуть на старение. Важно не просто жить дольше, но и оставаться здоровыми. Для этого нужно вовремя выявлять болезни и замедлять их развитие. В этом могут помочь современные технологии, уверен министр.
«Подход к долголетию и взгляд на старость должны быть пересмотрены. Раньше мы рассматривали приоритет продления продолжительности жизни, лечения хронических заболеваний, старения как нормального физиологического процесса. Приоритет сегодня — продолжительность здоровой жизни, замедление развития болезни или нивелирование этого фактора», — сказал Мурашко на пленарной сессии конгресса «Национальное здравоохранение 2025».
Например, инфаркт миокарда (острое нарушение кровоснабжения сердечной мышцы) может случиться из-за атеросклероза (закупорки сосудов жировыми отложениями). Этот процесс может длиться 20−30 лет. Сегодня главная задача — вовремя заметить проблемы и не допустить развития болезни, которое приведет к инфаркту.
Ранее KP.RU сообщил, что Мурашко предупредил, что к 2030 году 25% населения России будет стариками в возрасте старше 60 лет.