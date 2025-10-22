Глава Минздрава Мурашко призвал сосредоточиться на замедлении старения в РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сказал, что нужно по-новому взглянуть на старение. Важно не просто жить дольше, но и оставаться здоровыми. Для этого нужно вовремя выявлять болезни и замедлять их развитие. В этом могут помочь современные технологии, уверен министр.