Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сургуте пройдет чемпионат по волейболу среди людей с нарушениями слуха

В соревнованиях примут участие команды из Нижневартовска, Сургута и Сургутского района.

Чемпионат по волейболу состоится 28 октября в Сургуте в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа — Югры среди лиц с нарушением слуха. Мероприятие организовано в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В соревнованиях примут участие команды из Нижневартовска, Сургута и Сургутского района. Турнир в этом году посвящен 80-летию Великой Победы и 95-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. Чемпионат пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» (улица Энергетиков, 17). Начало запланировано на 9:30. Вход на мероприятие для всех желающих свободный.

Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.