В Сургуте пройдет чемпионат по волейболу среди людей с нарушениями слуха

В соревнованиях примут участие команды из Нижневартовска, Сургута и Сургутского района. Турнир в этом году посвящен 80-летию Великой Победы и 95-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. Чемпионат пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» (улица Энергетиков, 17). Начало запланировано на 9:30. Вход на мероприятие для всех желающих свободный.