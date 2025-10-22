В Сургуте пройдет чемпионат по волейболу среди людей с нарушениями слуха

Чемпионат по волейболу состоится 28 октября в Сургуте в зачет Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа — Югры среди лиц с нарушением слуха. Мероприятие организовано в ходе реализации государственной программы «Спорт России», сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.
В соревнованиях примут участие команды из Нижневартовска, Сургута и Сургутского района. Турнир в этом году посвящен 80-летию Великой Победы и 95-летию со дня образования Ханты-Мансийского автономного округа. Чемпионат пройдет в спортивно-оздоровительном комплексе «Энергетик» (улица Энергетиков, 17). Начало запланировано на 9:30. Вход на мероприятие для всех желающих свободный.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.