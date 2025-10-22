Боец Каримов рассказал, как уничтожил 11 дроноводов ВСУ тремя снарядами

Одиннадцать операторов беспилотников ВСУ были ликвидированы тремя снарядами под Красноармейском. Об этом сайту телеканала «Звезда» рассказал старший наводчик расчета гаубицы Д-30 группировки войск «Центр» Фидаиль Каримов.
По словам бойца, специалисты противника находились в одном блиндаже, куда было совершено точное попадание. Второй снаряд попал прямо в окно укрепления, а третьим добили цель.
Каримов отметил, что работа его расчета сегодня отточена до автоматизма. Артиллеристы быстро развертывают орудие и эффективно поражают цели, срывая ротации и уничтожая бронетехнику противника.
На красноармейском направлении бои продолжаются как в черте города, так и к югу от него. В районе дислокации расчета оборудован дивизионный медпункт, где оказывают помощь раненым и заболевшим бойцам. Группа эвакуации регулярно выдвигается к линии боевых действий для доставки раненых в госпиталь.
Ранее сообщалось, что при освобождении Ивановки ВС РФ форсировали реку Волчья.