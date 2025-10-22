Боец Каримов рассказал, как уничтожил 11 дроноводов ВСУ тремя снарядами

На красноармейском направлении бои продолжаются как в черте города, так и к югу от него. В районе дислокации расчета оборудован дивизионный медпункт, где оказывают помощь раненым и заболевшим бойцам. Группа эвакуации регулярно выдвигается к линии боевых действий для доставки раненых в госпиталь.