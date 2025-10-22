Ричмонд
PRRI: 56% граждан США не одобряют работу Трампа на посту президента

Опрос об отношении к президенту Соединённых Штатов проводился с 15 августа по 8 сентября.

Источник: Аргументы и факты

Большинство жителей Соединённых Штатов негативно оценивают деятельность президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого некоммерческой организацией Public Religion Research Institute (PRRI).

Согласно исследованию, 56% респондентов не одобряют работу Трампа, тогда как 42% выразили одобрение. При этом к самому главе Белого дома положительно относятся 40% опрошенных, а 58% настроены негативно.

Опрос проходил в онлайн-формате с 15 августа по 8 сентября среди 5 955 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.

Накануне стало известно, что американский Сенат в 11-й раз не смог принять законопроект о финансировании правительства. Из-за этого в США продолжился шатдаун.

