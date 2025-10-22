PRRI: 56% граждан США не одобряют работу Трампа на посту президента

Большинство жителей Соединённых Штатов негативно оценивают деятельность президента Дональда Трампа. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого некоммерческой организацией Public Religion Research Institute (PRRI).
Согласно исследованию, 56% респондентов не одобряют работу Трампа, тогда как 42% выразили одобрение. При этом к самому главе Белого дома положительно относятся 40% опрошенных, а 58% настроены негативно.
Опрос проходил в онлайн-формате с 15 августа по 8 сентября среди 5 955 совершеннолетних граждан США. Статистическая погрешность не превышает 1,8%.
Накануне стало известно, что американский Сенат в 11-й раз не смог принять законопроект о финансировании правительства. Из-за этого в США продолжился шатдаун.