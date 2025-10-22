Ричмонд
+19°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Госдуме рассказали, какие ранее опасные работы станут доступны подросткам

Депутат Бессараб: технологии снизили опасность на производстве для подростков.

Источник: Комсомольская правда

В Госдуме предложили пересмотреть ограничения для подростков по трудоустройству. По словам депутата Светланы Бессараб, многих современных производствах условия труда стали безопаснее благодаря новым технологиям. Однако подростки до 18 лет по-прежнему не могут работать на таких заводах, потому что они считаются опасными по старым стандартам. Об этом пишет телеканал 360.ru.

— Когда работодатель готовит студента и он завершает программу профессионалитета, часто ребенку еще не исполняется 18 лет: это 17-летние подростки. Работодатели настаивали на том, чтобы была возможность в отдельных случаях принять такого несовершеннолетнего, — уточнила парламентарий.

Депутат также рассказала, что раньше, например, уголь в доменную печь закидывали вручную, но сейчас это делают операторы с помощью автоматизированных систем. Благодаря таким изменениям на некоторых производствах подростки могут работать без угрозы для здоровья. Однако на некоторых производствах, таких как горнодобывающая отрасль или химические предприятия, по-прежнему будут сохраняться ограничения.

Бессараб отметила, что важно правильно оценивать каждую отрасль. Например, подростки могут работать проводниками, но им нельзя будет устраиваться машинистами. Работодатели и власти должны учитывать новые технологии и условия труда.