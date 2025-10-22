В Госдуме рассказали, какие ранее опасные работы станут доступны подросткам

В Госдуме предложили пересмотреть ограничения для подростков по трудоустройству. По словам депутата Светланы Бессараб, многих современных производствах условия труда стали безопаснее благодаря новым технологиям. Однако подростки до 18 лет по-прежнему не могут работать на таких заводах, потому что они считаются опасными по старым стандартам. Об этом пишет телеканал 360.ru.
— Когда работодатель готовит студента и он завершает программу профессионалитета, часто ребенку еще не исполняется 18 лет: это 17-летние подростки. Работодатели настаивали на том, чтобы была возможность в отдельных случаях принять такого несовершеннолетнего, — уточнила парламентарий.
Депутат также рассказала, что раньше, например, уголь в доменную печь закидывали вручную, но сейчас это делают операторы с помощью автоматизированных систем. Благодаря таким изменениям на некоторых производствах подростки могут работать без угрозы для здоровья. Однако на некоторых производствах, таких как горнодобывающая отрасль или химические предприятия, по-прежнему будут сохраняться ограничения.
Бессараб отметила, что важно правильно оценивать каждую отрасль. Например, подростки могут работать проводниками, но им нельзя будет устраиваться машинистами. Работодатели и власти должны учитывать новые технологии и условия труда.