Кадыров: «Ахмат» ликвидировал скрывшихся под полиэтиленом военных ВСУ

Рамзан Кадыров сообщил, что в зоне СВО группа украинских военных попыталась накрыться полиэтиленом от спецназа «Ахмат».

Источник: Аргументы и факты

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что на харьковском направлении группа «Аида» спецназа «Ахмат» выявила и ликвидировала военных ВСУ, которые попытались укрыться.

По словам Рамзана Кадырова, группа украинских военных попыталась накрыться полиэтиленом.

«Так называемый “план укрывашек” не сработал — противник был ликвидирован точными и решительными действиями наших воинов. Работа выполнена четко и профессионально», — написал он в Telegram.

Ранее сообщалось, что российский военнослужащий пробрался в окоп ВСУ и ликвидировал почти всю их группу.

