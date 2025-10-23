«Парма» разгромила аутсайдера Единой лиги ВТБ «Самару»

«Бетсити Парма» одержала третью победу подряд в регулярном сезоне Единой лиги ВТБ. Матч против «Самары» состоялся в пермском УДС «Молот». За его ходом наблюдали более 3,8 тыс. болельщиков.
«Парма» убедительно победила «Самару» со счетом 103:81 (30:25, 22:16, 28:26, 23:14). Самыми результативными в составе победителей стали: Картер (24 очка), Б. Адамс (18 + 11 передач), Сэндерс (17), Захаров (14), Фирсов (10). У гостей отличились: Чебуркин (27), Михайловский (16), Минченко (14), Чеваренков (10).
Пермяки закрепились на четвертой позиции розыгрыша. Крупные победы позволили «Парме» стать лидером по набранным очкам среди всех команд лиги. Следующий матч вновь пройдет в Перми 26 октября. Соперником «Пармы» станет столичный «МБА-МАИ», занимающий третье место.