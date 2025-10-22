Более ста ростовских полицейских обеспечат порядок во время футбола

В Ростове во вторник, 22 октября, на стадионе «Ростов-Арена» состоится матч 6-го тура FONBET Кубок России по футболу. На поле встретятся ФК «Ростов» и ФК «Пари НН».
За порядком и безопасностью будут следить более ста сотрудников полиции.
— Болельщикам необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за два часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион. Болельщики имеют возможность оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона, — сообщили в донском главке.
