Более ста ростовских полицейских обеспечат порядок во время футбола

— Болельщикам необходимо учесть, что пропуск на трибуны будет осуществляться с проведением досмотровых мероприятий, с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности и прибыть на матч за два часа в целях исключения очередей и своевременного прохода на стадион. Болельщики имеют возможность оставить на временное хранение крупногабаритные личные вещи в камерах хранения стадиона, — сообщили в донском главке.