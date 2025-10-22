Ольга Бузова решила обратиться в полицию из-за взлома ее аккаунта в Instagram*

Телеведущая и певица Ольга Бузова сообщила о своем намерении подать заявление в соответствующие инстанции в связи со взломом ее аккаунта в социальной сети Instagram*. Соответствующая публикация появилась в ее Telegram-канале.
— Ощущение, что у тебя украли личность и от твоего имени делают какие-то вещи, — это отвратительное ощущение. Ты не можешь ничего сделать. Это просто адский ад. Но я верю в лучшее, сейчас буду заниматься этим вопросом, — поделилась артистка.
Бузова вновь подчеркнула, что не проводит никаких розыгрышей в своих социальных сетях. И добавила, что никогда не просит у своих подписчиков деньги. Она призвала поклонников быть бдительными, добавив, что останется в Telegram.
Другой жертвой мошенников стала блогер Оксана Самойлова: злоумышленники также «угнали» ее профиль в социальной сети Instagram*, где насчитывается более 16 миллионов подписчиков.
Кто из звезд за последнее время стал жертвой киберпреступников, по какой схеме действуют мошенники и как именно им удается взламывать профили — в материале «Вечерней Москвы».
*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.