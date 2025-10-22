До конца 2026 года отремонтируют школу искусств в Лотошине в Подмосковье

Детскую школу искусств капитально отремонтируют в следующем году в поселке городского типа Лотошино в Московской области при поддержке национального проекта «Семья». Об этом сообщил министр строительного комплекса региона Александр Туровский.
Учреждение расположено на улице Центральной. Площадь здания школы составляет 827,1 кв. м. Сейчас специалисты выполняют подготовительные работы, выносят мебель из заведения. В дальнейшем модернизация школы позволит расширить возможности для получения детьми качественного художественного образования.
«Ремонтные работы охватят все основные аспекты здания: фасад, кровлю, внутренние стены, инженерные коммуникации, а также учебные кабинеты. Помимо этого, планируется закупка новой мебели и музыкального оборудования для обеспечения комфортных условий обучения юных музыкантов», — отметил Александр Туровский.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.